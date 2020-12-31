Kahramankazanlılar darbeci hainlerin peşini bırakmıyor

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan (Akıncı Üssü) kalkarak sivil halkı ve devlet kurumlarını bombalayan savaş uçaklarını engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazanlılar, darbe gecesi yaşanan eylemlere ilişkin davaların görüldüğü Sincan Cezaevi önünde başlattıkları adalet nöbetini kesintisiz sürdürüyor. Kahramankazanlılar adalet nöbetini son olarak, 15 Temmuz darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin görülen davanın karar duruşmasında da sürdürdü. Nöbete katılan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, darbeci sanıkların yargılandığı davayı takip etti.

YARGIMIZA GÜVENİMİZ TAM

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazanlılar'ın duruşmaların başladığı günden bu yana aralıksız olarak Sincan'da olduğunu söyledi. Oğuz, "Rahmet ve minnetle yâd ettiğimiz şehitlerimizin değerli aileleri ve kahraman gazilerimizle birlikte buradayız. Şehitlerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere asil Türk Milleti, bu kanlı darbe girişimini demokrasiye ve milli iradeye olan bağlılığı, yalnızca milletin değil ümmetin de lideri olan Recep Tayyip Erdoğan'a olan inancı sayesinde önlemiştir. Bağımsız Türk yargısının tüm şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağına ve bu vatan hanilerine karşı en ağır cezayı vereceğine olan inancımız tamdır. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık, unutturmayacağız" diye konuştu.

İKRAMLAR BELEDİYEDEN



KAHRAMANKAZAN Belediyesi, cezaevi girişine kurduğu prefabrik yapıda, duruşmayı takip eden şehit yakınları ve gaziler ile kamu görevlilerine çeşitli ikramlarda bulunuyor. Burada, duruşmaya verilen öğle aralarında sunulan ikramların yanı sıra, gün boyunca çay ve çorba servisi yapılıyor.