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Kazalarda ölen pilotlar unutulmadı

Geçtiğimiz yıllarda uçak kazalarında hayatlarını yitirmiş pilotlar için pilot ve kabin amirleri ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara aşevinde yemek dağıtıldı

Giriş Tarihi: 31.12.2020 ABONE OL
Kazalarda ölen pilotlar unutulmadı

ANDA Kardeşe Vefa Derneği Sivil Havacılar Temsilciliği tarafından Ankara Muhsin Yazıcıoğlu Aşevi'nde düzenlenen programda 29 Aralık 1994'te Van'da ve 8 Ocak 2003'te Diyarbakır'da yaşamını yitiren pilotlar için dağıtılan yemekten 300'e yakın ihtiyaç sahibi vatandaş faydalandı. Aşevine gelemeyen engelli ve yaşlı vatandaşların evlerine ise ANDA Kardeşe Vefa Derneği Sivil Havacılar Temsilcisi Duhan Sümer eşliğinde THY ekiplerince yemek götürüldü.

ALLAH RAHMET EYLESİN
ANDA Kardeşe Vefa Derneği Sivil Havacılar Temsilciliği ve THY çalışanları yemek dağıtımından önce yaptıkları açıklamada, yemeğin kazalarda hayatlarını yitiren pilot Adem Ungun, Yavuz Alıcı, Alaattin Yunak, İsmail Altuğ Ulusu ve kabin ekibi Sevtap Gürler, Aynur Savcı, Yeter Türk, Devlet Haliloğulları, Şenol Yavuz ve Deniz Karasu için verildiğini belirtti. Aşevinin dağıttığı yemekten faydalanan ihtiyaç sahibi bir vatandaş, yemeklerin güzel olduğunu, hayatını yitiren pilotlara Allah'tan rahmet dilediğini belirtti. ANDA Kardeşe Vefa Derneği Sivil Havacılar Temsilcisi Duhan Sümer, "Yaşlı ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret edip yemekler verdik" diye konuştu.

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Kazalarda ölen pilotlar unutulmadı
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