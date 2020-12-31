Pursaklar’da yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile yaptığı istişare toplantısında Belediyenin 2020 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerini değerlendirdi. Başkan Çetin; "Her durumda ve her şartta ilçemize hizmet etmek en temel görevimiz. Salgının ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren belediyemizin tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanında olduk, gerekli tüm önlemleri aldık ve almaya devam ediyoruz. Hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle bu durumu fırsata çevirerek üstyapı çalışmalarını da sürdürüyoruz. Hizmetlerimiz daha etkin ve verimli nasıl olabilir bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Kaynakların israf edilmeyeceği fakat hizmette de tasarruf olmayacağı bir yıl daha bizleri bekliyor. Herkesten özverili çalışmalarını sürdürmelerini bekliyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma 2021 yılında muvaffakiyetler diliyorum" dedi.