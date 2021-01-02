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Başkentte sessiz yılbaşı

Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Başkentte sessiz yılbaşı
BAŞKENT, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıla sessiz girdi. Önceki yıllarda Ankaralıların kutlama için yoğun olarak bulunduğu 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Bahçeli ve Tunalı Hilmi Caddesi gibi yerler sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı. Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında başkent genelinde saat 21.00'de başlayan kısıtlama doğrultusunda ana caddeler başta olmak üzere, tüm noktalarda denetim yaptı. Araçlarıyla seyahat eden vatandaşların izin belgelerini kontrol eden ekipler vatandaşların yeni yılını kutladı. Bu arada yeni yılın ilk dakikalarında başkentin bazı noktalarında havai fişek sesleri duyuldu.
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Başkentte sessiz yılbaşı
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