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’da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

’nın ve ilçelerinde, uyuşturucu ticareti ve imalatına yönelik düzenlenen 2 operasyonda, gözaltına alınan 7 kişiden 2’si tutuklandı, 3’ü ev hapsi cezasına çarptırıldı

Giriş Tarihi: 3.1.2021 ABONE OL
Ankara’da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İL Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Güdül ilçesinde A.A.'nın uyuşturucu pazarlayacağı bilgisine ulaştı. 31 Aralık Perşembe günü, A.A., M.Y.A. ile birlikte Güdül ilçesi Güneyce Mahallesi'nde bir otomobil içinde pazarlık ettikleri sırasında yakalandı. Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde otomobilde yapılan aramada 16 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca, yapılan sorgulamada, M.A.Y.'nin Ayaş Açık Cezaevi'nden firar ettiği ve arandığı tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alınıp, yakalanan malzemelere el konulurken ve A.A. ve M.Y.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde ise uyuşturucu pazarlaması yapan H.K.'nin bu amaçla buluşma gerçekleştireceği bilgisi üzerine, bölgede alınan tedbir sonucu bugün S.Ç., H.K., H.A., Y.A. ve B.A., 1,5 kilogram eroin, hassas terazi ve otomobil ile birlikte yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bulunan malzemelere el konuldu. H.K. ve S.Ç. tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi'ne teslim edilirken, H.A., Y.A. ve B.A. yurtdışı çıkış yasağı getirilerek ev hapsi cezasına çarptırıldı.

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Ankara’da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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