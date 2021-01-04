Şehit Erol Yanık’ın ismi Keçiören’de

Yayla Mahallesi'nde Şehit Uzman Çavuş Erol Yanık Parkı'nın açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, açılan parklara aziz şehitlerin isimlerini verdiklerini belirtti. Altınok, "Eğer şehitler vermeseydik şimdi daha çok şehitler verecektik, devletimizin üniter yapısı için kahramanlarımızı şehit verdik. Adam biri çıkacak; Türk bayrağını indirecek, Atatürk'ün resmini indirecek, Türkçe tabelayı indirecek, çıkacak Diyarbakır meydanında heykelleri yıkacağız, vatan haininin heykellerini dikeceğiz diyecek ve bir takım sözde insan hakları savunucusu bu adama sahip çıkacak. Böyle bir şey olamaz. Yani bu zat diyor ki, 'Atatürk'ün heykellerini kaldıracağız, binlerce insanımızın katilinin heykelini dikeceğiz.' Birçok insanımızın ölmesine neden olan bu adama sahip çıkmak bu vatana ihanettir, vatan hainliğidir" dedi.Konuşmasının başında Keçiören'in tüm mahallelerine eşit hizmet götürdüklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yayla Mahallemize sürekli geliyoruz. Sokaklarımızı, pazarımızı geziyoruz. Bu sene çok asfalt yatırımı yaptık. 40 milyon liralık asfalt yatırım yaptık sokaklarımız pırıl pırıl. Asfalt en pahalı yatırımdır, metrekaresi dokuma halıdan pahalıdır. Büyük küçük demeden bulduğumuz her yeri çocuklarımız için park yapıyoruz. Bir taraftan da şehrimizi kentimizi, mahallemizi, sokağımızı yeşillendirme ya devam ediyoruz. Keçiören'i güzelleştirmeye ve değiştirmeye devam ediyoruz. 1994 yılına gittiğimizde buralar hep gecekondu idi. Kışın donar yazın yanardı vatandaşımız. O günden bugünlere getirdik şehrimizi" ifadelerini kullandı.Keçiören'deki birçok parka şehit isimlerini verdiklerini de aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bugün açılışını yaptığımız parkımıza Şehit Uzman Çavuş Erol Yanık ismini verdik. Barış Pınarı Harekatı sırasında saldırıya uğrayan ve şehit olan Mehmetçiğimizin adını verdik. Ailesi Gaziantep'te yakınları ise Keçiören'de ikamet ediyor.Şehidimizin adı parkımızda ölümsüzleşti "dedi. Altınok konuşmasında vatan sınırlarının önemine değinerek, "Bize Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de ne geziyorsunuz diyorlar. Biz sınırlarımızı korumak için, haklarımızı savunmak için bu coğrafyalarda mücadele ediyoruz. Teslim mi olsaydık yani? Vatan azizdir, vatanı olmayanın hiçbir şeyi olmaz. Vatan bizim devlet geleneğimizde kutsaldır. Vatanın yoksa malın yok, mülkün yok, huzurun yok, şerefin yok, canın yok ve mezarın yok demektir" diye konuştu.ALTINOK şunları söyledi:"Siyaseten görüşleriniz farklı olabilir ama vatan hainlerinin yanında olamazsınız. Askerimizi, polisimizi, korucularıımızı şehit eden hainlerle beraber olamazsınız. Onların maşaları ile beraber olamazsınız. Bu vatana ihanettir, Atatürk'e de ihanettir. Birileri yok saz çaldı, tiyatro oynadı diyerek insan hakları savunucusu ilan ediliyor. Böyle bir şey olamaz. Gencecik kahramanların vebali kimin üzerine? Kürt kardeşlerimizin en büyük düşmanı hain PKK'dır. Yol yapılıyor, baraj yapılıyor, okul yapılıyor, üniversite yapılıyor, havaalanı yapılıyor saldırıyorsun, bu bölgenin gelişmesinin önüne geçiyorsun. Türk-Kürt, Alevi-Sünni hep kardeştir, bunu her zaman söylüyorum. Ayrım yapan ise kalleştir. Oyunlara gelmeyelim, oyunlara gelirsek Suriye'den, Libya'dan, Yemen'den kötü oluruz. Bize bu toprakları vatan yapan başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına, ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimize ve gazilerimize rahmet, aramızda olan gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum."