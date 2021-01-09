Densiz şoför meslekten men edildi

30 yaşındaki Fırat Bulut, evli bir çocuk babasıydı. Ankara'da polis memuru olarak görev yapıyordu. 15 Temmuz gecesi darbeci hainlere karşı göğüs göğüse çarpıştı. Polis Memuru Fırat Bulut, darbecilerin ele geçirdiği zırhlı personel taşıma aracından gelen kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ama gece saat 02.00 sıralarında çok sevdiği üniformasıyla şehadet şerbetini içti. Erzurumlu polis memuru Fırat Bulut, 5 yaşındaki kızı Büşra, babası Şinasi, annesi Rahime ve eşi Gamze'nin şahitliğinde Yenimahalle'de bulunan Karşıyaka Mezarlığı Polis Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Vatanı uğruna canını veren şehit Fırat Bulut'un annesi Rahime ile babası Şinasi Bulut, önceki gün Sıhhiye'de halk otobüsüne binmek istedi. Dikmen Atapark hattı seferini yapan halk otobüsü şoförü birden şehidin anne ile babasına hakaret etmeye başladı. Bulut çiftini otobüsten indirmeye kalktı. Bu da yetmedi hiç utanmadan tehditler savurdu. "İstediğiniz yere şikâyet edin" diyerek şehit yakınları ile dalga geçti. Otobüsteki diğer yolcular şoföre tepki gösterdi. Rencide olan şehit ailesi devletin verdiği şehit yakını kartını kabul etmeyip hakaretler yağdıran şoförden şikâyetçi oldu.

ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETSİNLER

Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı (TÜGŞAV) Başkanı Lokman Aylar, şehit ailesi ve gazilere yapılan saygısızlığın devlete yapıldığını belirtti. Aylar, hayallerini ve hayatlarını vatan toprağına feda eden kahraman şehit, gazi ailelerine gereken saygı bilincinin verilmesini istedi. Aylar, "Özellikle toplu taşıma kullananların şehit ve gazilere gereken saygıyı öğretmeliyiz. Saygısızlık yapan şoförleri ceza olarak Bilkent rehabilitasyon merkezine götürelim. Vatan uğruna uzuvlarını feda eden kahraman gazilerimizi görsünler. Şehitlikte bir gece geçirsin ki o soğuk mezarda yatan gencecik fidanların ailelerini anlasın ve saygısızlık yapmasın. Hiçbir şehit ailesi paraya pula muhtaç ve yalnız değildir. Devlet daima şehit ve gazisinin yanındadır" ifadelerini kullandı. Ankara Özel Halk Otobüsleri Oda Başkan Yardımcısı Ahmet Karakurt, saygısız şoförün anında süresiz olarak meslekten uzaklaştırıldığını söyledi. Karakurt Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı'na gelerek şehit ailesinden bizzat özür diledi. Karakurt yaşanan olaydan ötürü üzgün olduklarını belirtti.



ŞEHİT YAKIN KARTI BİZİM ONURUMUZ

ŞEHIT annesi Rahime Bulut saygısızlığa tepki gösterdi. 'Olayın şoku ile polisi aramak aklıma gelmedi' diyen anne Bulut, "Ben evladımı bu vatan için şehit verdim. Biz üç beş liranın peşinde değiliz. Allah'a şükür muhtaç da değiliz. Şehit yakınlarına otobüs kartını devletimiz veriyor. Bu kart ile seyahat etmek bizim için bir onur. Şerefli evladımın bir simgesi. Bize yapılan hakaret birçok şehit yakını ve gaziye yapılıyor. Buna 'dur' demek gerekir. Şoförün sözleri bizi çok incitti. Üç beş lira ile o şoför zengin olmaz. Söylediği sözler bizi rencide etti Biz kimsenin ekmeğinden olmasını istemiyoruz. Ama şehit aileleri de bu muameleyi hak etmiyor" diye konuştu. Şehit babası Şinasi Bulut da "Biz saygı görmek istiyoruz. Şehitlerimiz toprağa düşene kadar ailelerinin evlatları şehit olunca milletimizin evladıdır. Benim oğlumun son sözü 'Fıratsız vatan olur ama vatansız Fırat olmaz'dı" dedi.



KARTLARI BAKANLIK VERİYOR

AILE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin İdari ve Cezai İşlemler başlıklı 12. Maddesinde belirtildiği üzere ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullandırılmaması hâlinde bu haktan faydalandırılmayan her kişi için mülki idare amiri tarafından toplu taşıma aracının tarifesi üzerinden elli tam bilet bedeli tutarında idari para cezası uygulanır.