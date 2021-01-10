Alacak-verecek kavgasında 1 ölü

KAHRAMANKAZAN
ilçesinde 2 kişi arasında
çıkan alacak-verecek kavgasında
1 kişi silahla vurularak
hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saat
21.30 sıralarında Atatürk
Mahallesi Kordon 1
Caddesi'nde yaşandı. İddiaya
göre, Ünal Y. (48) ile Mehmet
Akgün (35), daha önce aralarında
büyükbaş hayvan alışverişi
yaptı. Ünal Y., yanına
oğlu Asım Y. (21)'yi de
alarak Akgün ile konuşmak
için ablasının oturduğu
Poyraz Apartmanı'nın
önüne geldi. Sokakta otomobil
içinde buluşan taraflar
tartışmaya başladı. Tartışma
kısa sürede büyüyerek kavgaya
dönüştü. Kavga sırasında
Asım Y., belinden çıkardığı
ruhsatsız tabancayla, yanında
oturan Akgün'e 3 el ateş
etti. Silah seslerini duyan
çevredeki vatandaşların ihbarı
üzerine olay yerine sağlık
ve polis ekipleri sevk edildi.
Boynundan ve kalbinden
yaralanan Akgün, 112
ekiplerinin tüm müdahalesine
rağmen hayatını kaybetti.
Mehmet Akgün'ün cansız
bedeni, olay yeri ve savcının
incelemesinin ardından Adli
Tıp Kurumu'na gönderildi.
Öte yandan, şoför koltuğunda
oturan baba Ünal
Y., olay sonrası otomobili
emniyetin önüne sürerek
oğlu Asım Y. ile teslim
oldu. Gözaltına alınan baba
Ünal Y. ile oğlu Asım Y.'nin
emniyetteki sorguları devam
ediyor.