Alacak-verecek kavgasında 1 ölü

ilçesinde 2 kişi arasındaçıkan alacak-verecek kavgasında1 kişi silahla vurularakhayatını kaybetti.Olay, dün akşam saat21.30 sıralarında AtatürkMahallesi Kordon 1Caddesi'nde yaşandı. İddiayagöre, Ünal Y. (48) ile MehmetAkgün (35), daha önce aralarındabüyükbaş hayvan alışverişiyaptı. Ünal Y., yanınaoğlu Asım Y. (21)'yi dealarak Akgün ile konuşmakiçin ablasının oturduğuPoyraz Apartmanı'nınönüne geldi. Sokakta otomobiliçinde buluşan taraflartartışmaya başladı. Tartışmakısa sürede büyüyerek kavgayadönüştü. Kavga sırasındaAsım Y., belinden çıkardığıruhsatsız tabancayla, yanındaoturan Akgün'e 3 el ateşetti. Silah seslerini duyançevredeki vatandaşların ihbarıüzerine olay yerine sağlıkve polis ekipleri sevk edildi.Boynundan ve kalbindenyaralanan Akgün, 112ekiplerinin tüm müdahalesinerağmen hayatını kaybetti.Mehmet Akgün'ün cansızbedeni, olay yeri ve savcınınincelemesinin ardından AdliTıp Kurumu'na gönderildi.Öte yandan, şoför koltuğundaoturan baba ÜnalY., olay sonrası otomobiliemniyetin önüne sürerekoğlu Asım Y. ile teslimoldu. Gözaltına alınan babaÜnal Y. ile oğlu Asım Y.'ninemniyetteki sorguları devamediyor.