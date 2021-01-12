Öğrenciler bizim kıymetlimiz

PANDEMİ dolayısıyla okulların uzaktan eğitim yaptığı günlerde ülkedeki tüm okullarda öğretmenler öğrencileri olmadan İstiklal Marşı okudu. Çankaya Çiğdem Anadolu Lisesi'nde yapılan törende okulun öğretmenleri öğrencilerinden uzak bir şekilde bayrak töreni gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine ülkedeki tüm okullarda bayrak töreni yapıldı. Pandemi Öğrencilerin evlerinden katıldığını törende öğretmenler öğrencileri yerine okullarda İstiklal Marşı okudu.Öğrencilerini çok özlediğini ve onlara kavuşmak istediğini belirten Çiğdem Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Rami Özalan, "İstiklal Marşı'mızı öğretmen arkadaşlarımızla birlikte öğrenciler olmadan okuduk. 36 yıllık öğretmenlik hayatımda böyle bir gün hiç yaşamamıştım. Öğrencilerim olmadan bir okul düşünmek mümkün değil. Öğrencilerimizin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırladık" dedi.