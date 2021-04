Denizi olmayan Ankara’da havuz zengini Mamak

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, seçim beyannamesinde bulunan iki projenin daha startını verdi. İlçeye değer katacak projeleri bir bir hayata geçiren Mamak Belediyesi, ilçenin marka değerini yükseltecek yeni yatırımlarla göz dolduruyor. Geçtiğimiz Temmuz ayı'nda Mamak'a ikinci havuz kazandırmak için Ekin Mahallesi'nde Ekin Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinin temelini atan Mamak Belediyesi, Altıağaç ve Misket Mahallesi'nde iki yüzme havuzunun daha yapımına başladı. Mamak'ın dört bir yanındaki gençleri, çocukları, kadınları ve her kesimi sporla buluşturacaklarının sözünü verdiklerini işaret eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu eserleri yapalım ki bölgemizin hem gelişmesine katkı sağlayalım hem de Güzel Mamaklı hemşehrilerimize daha çok sosyal imkânları olan bir şehir armağan edelim. Ankara'da deniz yok ama Ankaralı hemşehrilerimizi denizin nimetlerinden istifade ettirmek, yüzme sporuyla buluşturmak, suya kavuşturmak en önemli hedeflerimizin başında geliyor. Mahallelerimizde yüzme sporunu yaygınlaştırmak; gençlerimizi, çocuklarımızı, kadınlarımızı ve mahalle sakinlerimizi yüzme sporu ile daha iyi ortamlarda buluşturabilmek için projelendirdiğimiz iki yüzme havuzumuzu daha Mamak'ımıza kazandırıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımız başta olmak üzere havuzlarımızın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hemşehrilerimize böyle devasa hizmeti sunmamızı nasip eden Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz. Biz bu güne kadarki çalışmalarımızı bu vizyon etrafında şekillendirdik. Bu vizyonu gerçekleştirmeye hizmet edecek nice hizmetleri kazandırdık. Aynı heyecanla yolculuğumuza devam edeceğiz" dedi. Köse Yeni Bayındır Mahallesi'nde de yeni bir havuzun daha ihalesini yaptıklarını sözlerine ekledi.Mamak Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile " Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Lalahan Mahallesi'nde son teknolojiye sahip portatif yüzme havuzu kuruldu. Lalahan Stadı'nın yanına kurulan portatif havuz, çocuklarla buluşmaya başladı. Havuzda çocuklar hem gönüllerince eğleniyor hem de yüzme öğreniyor. Rengarenk görüntülere sahne olan, elektronik ve su arıtma temizleme sistemiyle donatılan havuzda uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen seanslarla çocuklara temel yüzme eğitimi verilecek. 7'den 70'e her vatandaşa hizmet edecek portatif havuzun suyu sabah, öğle ve akşam sürekli kontrol edilerek temizleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzme için belirlediği hedef doğrultusunda projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Köse, havuzların sayısının artacağının da müjdesini verdi. Köse, "Ömrünü milletimizin hizmetine ve geleceğine vakfeden Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci belirlediği hedefler doğrultusunda bu güzel ve modern havuzu çocuklarımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.Millet kıraathanelerinden kütüphanelere, bilim ve sanat merkezlerinden parklara kadar pek çok eseri vatandaşların hizmetine sunan Mamak Belediyesi, Şubat ayı itibariyle yeni açılışlar ve temel atmalar gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Misket mahallesinde 2 bin 528 metrakarelik alanda yapımı yüzde 3 seviyelerinde olan Misket Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, etkinlik salonları, yarı olimpik yüzme havuzu, tribün, ofis, giyinme odaları, duş alanları, teknik alanları, depolar ve mescit bulunuyor. 1667 metrekarelik inşaat alanında hayata geçirilen Altıağaç Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin ise yapımı yüzde on iki seviyesine ulaştı. Havuzda, 200 metrekarelik yüzme havuzu, ofis, etkinlik alanları, tribün, teknik alanlar, depolar, giyinme odaları, duş ve mescit yer alıyor. 14.410 metrekarelik alan üzerinde yeni ihalesi yapılan Yenibayındır Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin ise yakında temeli atılacak. 5280 metrekarelik kapalı yüzme havuzu ve 250 metrekarelik giyinme odasına sahip olacak merkezde iki adet yarı olimpik yüzme havuzu, bay-bayan fitness alanı, bay-bayan soyunma odası, 76 metrekarelik kütüphane, 60 metrekare büyüklüğünde etkinlik alanları, bay- bayan mescid, 17x 32 metre ebatında açık basketbol sahası ve 17x30 metre ebatında mini futbol sahası yer alıyor. 30x50 metrelik alanda yapılacak halı sahanın yanı sıra halı sahaya ait giyinme binası ve 45 araçlık açık otopark yapılacak.