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Kemer’de Atatürk Parkı projesi devam ediyor

Kemer Belediye ekipleri, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde de ilçede rutin olarak yaptığı çalışmalarına devam ediyor.Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun talimatıyla tedbirleri elden bırakmayan belediye ekipleri, yeni tip Korona virüse karşı dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçe genelindeki bankamatikler, resmi kurumlar, yollar, kaldırımlar, otogar, durakların dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştiren belediye ekipleri, ilçe genelindeki park ve bahçelerin de bakımlarını yapıyor. Yol kenarları ve kaldırımlarda bulunan yabancı otların temizliğini de sağlayan belediye ekipleri, Atatürk Parkında toprak tesviyesi yaparak çimlendirme çalışmalarına başladı.Kemer

Giriş Tarihi: 28.4.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 11:00 ABONE OL
Kemer’de Atatürk Parkı projesi devam ediyor
Kemer Belediye ekipleri, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde de ilçede rutin olarak yaptığı çalışmalarına devam ediyor.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun talimatıyla tedbirleri elden bırakmayan belediye ekipleri, yeni tip Korona virüse karşı dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçe genelindeki bankamatikler, resmi kurumlar, yollar, kaldırımlar, otogar, durakların dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştiren belediye ekipleri, ilçe genelindeki park ve bahçelerin de bakımlarını yapıyor. Yol kenarları ve kaldırımlarda bulunan yabancı otların temizliğini de sağlayan belediye ekipleri, Atatürk Parkında toprak tesviyesi yaparak çimlendirme çalışmalarına başladı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, “Korona virüse karşı aldığımız tedbirleri aralıksız şekilde uygulamaya devam ediyoruz. İlçemiz genelinde dezenfeksiyon çalışmalarına devam eden ekiplerimiz, park ve yeşil alanların da bakımını yapmaya devam ediyor. Merkezde bulunan Atatürk Parkında da yapacağımız projeye hızla devam ediyoruz. Projenin tamamlanmasının ardından Kemer’e yakışan bir yer olacak. Şimdiden Kemer’e hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.
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Kemer’de Atatürk Parkı projesi devam ediyor
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