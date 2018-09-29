Schaeuble’den bölünme uyarısı

BUGÜN NELER OLDU

Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble (CDU), toplumun bölünmesine karşı uyarıda bulundu. Münster kentinde düzenlenen 52. Tarihçiler Kongresi'nde konusan Schaeuble, "Toplumdaki ayrışma demokrasiyi tehlikeye atıyor" dedi. Schaeuble, son aylarda yasanan sokak olaylarını hatırlatarak bu olayların Alman toplumunun birçok konuda nasıl farklı düştüğünü gösterdiğini söyledi. Politik tartışmaların giderek sert ve barısçıl bir dilden uzak olamaya başladığına dikkat çeken Schaeuble, Alman toplumunun küreselleşmenin getirdiği sorunlar ve dijitalleşme çağı ile yeni meydan okumalarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Meclis Başkanı, politikacılardan insanların endişelerini ciddiye amaları ve onları inanacakları bir geleceğe hazırlamaları gerektiğini söyledi.Mesut HASTÜRK / BERLİN