Siemens Türkiye'de çeşitli yatırımlara girebilir

Erdoğan Almanya ziyareti dönüşünde yaptığı açıklamada "Sağlık bakanlıkları olarak da müşterek bazı adımları atabileceğimizi görüyorum. MR, tomografi gibi araç gereçleri var. Bunların birçoğu Siemens ile ilgili. Siemens'in başkanı ile görüşme imkanımız oldu, belki bunların Türkiye'de ortak üretimi söz konusu olabilir. Değişik yerlerde Siemens'te bazı yatırımlara girme imkanı da olabilecek" dedi.

Erdoğan hafta sonunda görüştüğü Almanya Başbakanı Merkel ile ekonomi konusunu ele aldığını belirterek, iki ülkenin savunma sanayinde birlikte adım atabileceklerini ifade etti.

Erdoğan ayrıca, "Merkel ile kahvaltıda raylı sistem konusunu konuştuk. Kendileri de notlarını aldılar. Bize düşen bunun takipçisi olmak" dedi.