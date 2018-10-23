Alman ordusuna Nevşehirli subay

ALMANYA'NIN
Wuppertal kentinde yaşayan Nevşehirli Özgün ailesi, her yıl Türkiye'ye tatile gitti. Bu tatillerden birinde baba Ali Özgün, kızlarını Mardin'de alay komutanı olan kardeşinin yanına götürdü. O ziyarette amcasına özenen Dilek, asker olmaya karar verdi. Genç Dilek azmetti ve Alman ordusunda topçu subaylığı görevine başladı. HEP BAŞARIYI KOVALADI POLONYA
sınırındaki birliğinde yemin eden 21 yaşındaki Dilek Özgün
, resmi olarak göreve getirildi. Lisede okul başkanlığı yapan, yüzmede çok sayıda madalya kazanan Dilek Özgün, "Çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Ailemin de gurur duyacağı bir mesleğim oldu" diye konuştu. BÖLÜKTE TEK TÜRK KIZI
Dilek Özgün, bundan sonraki süreci şöyle anlattı: "Bin kişilik bölükte tek Türk kızıyım. 11 aylık temel eğitimden sonra 8 yıllık sözleşme sunacaklar. Almanya
, NATO üyesi bir ülke. Bu yüzden yurtdışı görevim de olacak." ALES GURUR DUYUYOR WUPPERTAL
Belediyesi'nde şoför olarak çalışan baba Ali Özgün ve ev hanımı olan anne Selma Özgün, kızlarından duydukları gururu şu sözlerle anlattı: "Dilek ve tek yumurta ikizi Diler'i her yıl Türkiye'ye tatile götürürüz. O tatillerden birinde amcasından çok etkilendi. Hayalini gerçekleştirmesi için yol açtık. Başardı. Çok gururluyuz."
Çağlayan AKTÜRK / WUPPERTAL