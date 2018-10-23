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: Teröriste terörist deyin

Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili , ’ya PKK gibi FETÖ’yü de terör örgütü olarak tanıma çağrısında bulundu

Giriş Tarihi: 23.10.2018 09:08
Ozan Ceyhun: Teröriste terörist deyin
ULUSLARARASI Demokratlar Birliği'nin (UID) Hessen teşkilatı, pazar günü eyalette gerçekleşecek seçim öncesi bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya katılan eski Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili , 'dan, PKK gibi FETÖ'yü de terör örgütü olarak tanımasını istedi.

EYALET seçiminde Türk kökenli seçmenlerin mutlaka oy vermeleri gereğine dikkat çeken Ceyhun, "Sandığa gitmeyerek, Cem Özdemir gibi Türkiye karşıtlarının meclise girmesini sağlarsınız. Sonra 'Orada ne isi var' diye söylenmenin faydası olmaz" dedi.

Kadir İNCE
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Ozan Ceyhun: Teröriste terörist deyin
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