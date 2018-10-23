Ozan Ceyhun: Teröriste terörist deyin

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Demokratlar Birliği'nin (UID) Hessen teşkilatı, pazar günü eyalette gerçekleşecek seçim öncesi bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya katılan eski Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Ozan Ceyhun
, Almanya
'dan, PKK gibi FETÖ'yü de terör örgütü olarak tanımasını istedi. EYALET
seçiminde Türk kökenli seçmenlerin mutlaka oy vermeleri gereğine dikkat çeken Ceyhun, "Sandığa gitmeyerek, Cem Özdemir gibi Türkiye karşıtlarının meclise girmesini sağlarsınız. Sonra 'Orada ne isi var' diye söylenmenin faydası olmaz" dedi.
Kadir İNCE