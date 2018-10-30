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’dan lı Türkleri rahatlatan açıklama

Giriş Tarihi: 30.10.2018 09:11
Taner Yıldız’dan Hollandalı Türkleri rahatlatan açıklama
ESKİ Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili , 'da vatandaşlarla bir araya geldi. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Hollanda Subesi'nin Amsterdam'da düzenlediği "Irfan Sohbetleri" baslıklı toplantıda konuşma yapan Yıldız, vatandaşların dertlerini dinleyip, tüm soruları cevapladı. Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, UID Genel Baskanı Bülent Bilgi'nin de aralarında bulunduğu davette Yıldız, Hollanda'nın Türkiye'deki mal varlığı araştırması konusundaki endişelere değindi. Yıldız, "Sunu bilmenizi isterim ki Türkiye hiçbir vatandasın mal varlığı bilgisini hiçbir dıs ülkeye vermez. Bundan müsterih olun" ifadelerini kullandı.

Fatih ÖZYAR/AMSTERDAM
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Taner Yıldız’dan Hollandalı Türkleri rahatlatan açıklama
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