Makedonya’dan skandal karar yakalanan FETÖ imamının Türkiye’ye iadesi reddedildi!

Kosova'dan yasadışı yollarla Makedonya'ya geçen ve sahte pasaportla Viyana'ya kaçmak üzereyken Ohrid havaalanında yakalanan FETÖ İmamı Selman Avcı'nın Türkiye'ye iade talebi reddedildi.

Ohrid Mahkemesi skandal bir kararla FETÖ'cü Avcı'ya para cezası keserek tekrar Kosova'ya gönderme kararı verdi.

AİLE BOYU FETÖ'CÜ ÇIKMIŞLARDI

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Kosova'da 20 kişilik firari FETÖ'cüyle birlikte yurtta kalan ve 4 bin Euro karşılığında sahte pasaport yaptıran FETÖ İmamı Avcı'nın 4 ayrı numaradan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmişti. Ayrıca babası Mürsel Avcı ve kardeşi Aykut Avcı hakkında da Türkiye'de yakalama kararı olduğu ortaya çıkmıştı.

TÜRKİYE'YE İADESİ BEKLENİYORDU

Türkiye Cumhuriyeti'nin Üsküp Büyükelçiliği tarafından Türkiye'ye iadesi istenen Selman Avcı'nın Kosova'da 20 firari ile birlikte aynı yurtta kaldığı ve oturum süresinin dolmasının ardından 4 bin Euro karşılığında sahte pasaport yaptırarak Avrupa'ya kaçma planı yaptığı belirlenmişti.