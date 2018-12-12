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Makedonya’dan skandal karar yakalanan imamının ’ye iadesi reddedildi!

Makedonya’nın Ohrid şehrinden Viyana’ya kaçmak üzereyken sahte pasaportla yakalanan İmamı Selman Avcı’nın ’ye iade talebi reddedildi. Mahkeme FETÖ İmamı Avcı’nın Makedonya’ya kaçak olarak girdiği Kosova’ya tekrar gönderilmesine karar verdi.

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2018 16:50 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 17:30
Makedonya’dan skandal karar yakalanan FETÖ imamının Türkiye’ye iadesi reddedildi!

Kosova'dan yasadışı yollarla Makedonya'ya geçen ve sahte pasaportla Viyana'ya kaçmak üzereyken Ohrid havaalanında yakalanan FETÖ İmamı Selman Avcı'nın Türkiye'ye iade talebi reddedildi.

Ohrid Mahkemesi skandal bir kararla FETÖ'cü Avcı'ya para cezası keserek tekrar Kosova'ya gönderme kararı verdi.

AİLE BOYU FETÖ'CÜ ÇIKMIŞLARDI

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Kosova'da 20 kişilik firari FETÖ'cüyle birlikte yurtta kalan ve 4 bin Euro karşılığında sahte pasaport yaptıran FETÖ İmamı Avcı'nın 4 ayrı numaradan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmişti. Ayrıca babası Mürsel Avcı ve kardeşi Aykut Avcı hakkında da Türkiye'de yakalama kararı olduğu ortaya çıkmıştı.

TÜRKİYE'YE İADESİ BEKLENİYORDU

Türkiye Cumhuriyeti'nin Üsküp Büyükelçiliği tarafından Türkiye'ye iadesi istenen Selman Avcı'nın Kosova'da 20 firari ile birlikte aynı yurtta kaldığı ve oturum süresinin dolmasının ardından 4 bin Euro karşılığında sahte pasaport yaptırarak Avrupa'ya kaçma planı yaptığı belirlenmişti.

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Makedonya’dan skandal karar yakalanan FETÖ imamının Türkiye’ye iadesi reddedildi!
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