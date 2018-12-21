İbrahim Kalın'dan Arnavutluk'a ziyaret

Rama, dün akşam, başkent Tiran'daki başbakanlık binasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanı Arben Ahmetaj, İçişleri Bakanı Sandër Lleshaj, Enerji ve Altyapı Bakanı Damian Gjiknuri'nin yanı sıra Tiran Belediyesi, THY ve özel sektörden üst düzey temsilcilerinin de bulunduğu görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel düzeyde güncel gelişmeler ve iki ülke arasında iş birliği konuları ele alındı.

Kalın ve beraberindeki heyet dün Tiran'da, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelmişti.

TİKA'nın Tiran'daki Koordinasyon Ofisi ve Türkiye Maarif Vakfına bağlı New York Tirana Üniversitesi'ne de ziyaret gerçekleştiren heyet, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının, başkent Tiran'da inşa ettirdiği Namazgah Camisi'nde incelemelerde bulunmuştu.

Eğitim, sağlık, altyapı ve kültürel mirasın korunması gibi birçok alanda projeyi destekleyen TİKA, Tiran'da Ethem Bey Camisi, Berat Hünkar Camisi, Halveti Tekkesi, Ergiri Pazar Camisi ve Berat Bekarlar Camisi'ni 2 yıl içinde restore etmeyi planlıyor.