Mozart ödüllü Ali’ye ‘Memleketim’ daveti

BUGÜN NELER OLDU

'Havasına, suyuna, taşına toprağına' sözleriyle başlayan 'Memleketim', Ali İnsan'ın yorumu ile Fransız Mireille Mathieu'nün "l'aveugle" şarkısını Türkçe'ye uyarlayan Fikret Şeneş'e saygı albümünde yer alacak. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da kaydı yapılacak olan albümde Ali İnsan'a Yıldıray Gürgen yönetimindeki orkestra eşlik edecek.1996 yılında Almanya'ya göç eden Malatyalı bir ailenin oğlu olan 13 yaşındaki İnsan, Almanya Kültür Bakanlığı'nın geçen yıl düzenlediği 54. Jugend Musiziert yarışmasında birinci olmuştu. İnsan, ayrıca Mozart'ın 'Voi che sapete' eserini çok iyi seslendirdiği için Mozart ödülüne de layık görülmüştü.