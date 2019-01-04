Alman basını nefreti körüklüyor

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Bottrop ve Essen kentlerinde Andreas N. (50) adlı ırkçı Alman'ın göçmen kökenlilerin üzerine dört noktada otomobil sürmesi ve 8 kişiyi yaralaması, Türk toplumunu isyan ettirdi. Türkler, başta Bild olmak üzere Alman basınının ırkçılığı körüklediğini, siyasetçilerin de katıldığını hatırlattı.Provokasyon kokan haber ve söylemlerin sağ terörü artırdığı belirtilirken "Sağduyulu olun" çağrısı yapıldı. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgi, "Alman basını ve siyasiler kendilerine çeki düzen vermeli. Daha büyük bir olay olduğunda sorumlusu olurlar. Sağduyulu olunmalı" dedi.Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin SPD'li Milletvekili Volkan Baran, "Bazı siyasilerin sağcıların ekmeğine yağ süren açıklamaları sonrası bu saldırı oldu. Camilere ve derneklere her gün saldırı oluyor. Alman medyası özellikle de Bild provokasyon kokan haberleri ile sağ terörü artırıyor" açıklaması yaptı.Yılbaşı gecesi Bottrop ve Essen kentlerinde insanların üzerine aracını süren temizlik işçisi ırkçı Andreas N.'nin yakalandığı sırada ülkedeki göçmen kökenlilere hakaretler yağdırdığı aktarıldı.Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu Sözcüsü Ayşe Demir, "Irkçı biri, arabasını ardı ardına insanların üzerine sürüyor. Amacı insanları öldürmek. Medya ve devlet kurumları, 'yabancı nefreti' diyor. Alman medyası hep olduğu gibi hafifletici dil kullanıyor. Bu saldırı açık bir ırkçılıktır" dedi.Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Soren Schmidt'in saldırının terör saldırısı olmadığını ve kriminal bir vaka olarak değerlendirmesi gerektiğini söylemesi üzerine Yeşiller Partisi eski milletvekili Özcan Mutlu, "Kabul edilemez ve ırkçı saldırıları cesaretlendiren açıklama. Bakanlık ateşle oynuyor" diye konuştu.Dortmund Türk Dernekler Platformu Başkanı Emre Güleç, "Terör eylemini yapan kişiyi 'psikolojik sorunu var' kategorisine indirgemek olayın vahametini ortadan kaldırmaz. Sağ popülist söylem özellikle göçmen kökenlileri hedef alıyor. Saldırılar bizi endişelendiriyor" dedi.Essen Sağ Terör Karşıt Birliği, saldırı sonrasında protesto yürüyüşü yaptı. Konuşmalarda, "AfD Milletvekili Alexander Gauland'ın 'Onları avlayacağız' ifadeleri gerçeğe dönüşmeye başladı. Yabancılar bu toplumun parçasıdır. Bu terör ırkçı motivasyondan kaynaklandı" denildi.