PKK Jakob’u ölüme götürdü

BUGÜN NELER OLDU

Eli kanlı terör örgütü PKK, Türkiye'nin attığı adımlar ve aldığı önlemler sonrası militan bulamayınca Avrupa ülkelerine yöneldi. Ailesi ile sorunlar yaşayan kandırılması kolay çocukları saflarına çeken PKK'lılar, onları çeşitli bahanelerle Irak ve Suriye'ye kaçırdı. Jakob Riemer de onlardan biriydi.Almanya'da aşırı sol gruplar ile yakınlaşan PKK, 2013'te Jakob'u "Hamburg'da hentbol turnuvasına götürüyoruz" diye kaçırdı. PKK kamplarında beyni yıkanan Jakob'a öğrendiği Kürtçe ile terör propagandası yaptırıldı. Eline silah verilip çatışmaya gönderilen Jakob, Şemdinli'de öldürüldü.9 TEMMUZ 2018 günü Yüksekova'da etkisiz hâle getirilen altı PKK'lıdan birinin Jakob olduğu, örgütün yayın organı tarafından geçtiğimiz gün açıklandı. Jakob'un okulunun ve mahallesinin hentbol takımında yer aldığı belirtilirken PKK'lıların kurduğu sözde spor kulübü aracılığı ile 'Turnuvaya katılacaksın' diye kandırıldığı ortaya çıktı.İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz yıl ekim ayında Almanya'dan 249 kişinin Irak ve Suriye'ye gittiğini ve bunların YPG saflarına katıldığını açıklamıştı. Bakanlık, 249 kişiden en az 21'inin Irak ya da Suriye'deki çatışmalarda öldüğünü, bir kısmının da geri döndüğünü belirtmişti. YPG ve PKK'ya katılanlar arasında kaçırılan çocukların da bulunduğu bilinirken, "DEAŞ'a karşı savaştılar" açıklaması yapılmıştı.SABAH defalarca Almanya'nın PKK'yı desteklememesi gerektiğine yönelik haberler yaptı. YPG'nin de PKK'nın kolu olduğunu hatırlatan SABAH, örgütün Almanya'da haraç ve uyuşturucu satışından elde ettiği paralar ile masum insanları katlettiğini yazdı ve Türkiye'de ağlayan analar arasına Almanya'dan anaların da eklenebileceğini hatırlattı. Şimdi Almanya'nın gözünü açıp yasaklı örgüte fırsat vermeme zamanı.