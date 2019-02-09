MATÜSİTEB’te 8. Olağan Genel Kurul heyecanı

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlendi. Genel Kurul'da düzenlenen oylama sonucunda mevcut başkan Hüsrev Emin 1 red oyuna karşı mevcut derneklerin desteğini alarak MATÜSİTEB Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi.

Toplantıya TİKA Makedonya Koordinatörü Aytekin Ayden, Maarif Vakfı Makedonya Direktörü Mustafa Dillioğlu, Yunus Emre Enstitüsü Temsilcisi Furkan Kurt, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği temsilcileri, TMBH Partisi Başkanı Erdoğan Saraç, MATÜSİTEB'e üye dernek başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

"GÜVEN TAZELEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

9. Olağan Genel Kurul'da yeniden başkan seçilmesinin ardından açıklamalarda bulunan MATÜSİTEB Genel Başkanı Hüsrev Emin, "MATÜSİTEB'te bu ana kadar usuluyle, gelenekleriyle yapılan bu seçim için teşkkür ediyorum. Ayırca bana bu görevi verdiğiniz için hem şansım adıma hem derneğim adına teşekkür ediyorum. Yeni yönetimle birlikte, yeni projelerle karşınızda olmaya devame edeceğiz. Bizlere güven tazelediğiniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.