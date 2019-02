Rezillik diz boyu

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da 'İbn-i Rüşt Goethe' camisini kuran lezbiyen, sözde 'imam' Seyran Ateş, şimdi de Almanya'nın ilk eşcinsel 'imamını' tanıttı. Sapkın bir 'Alman İslamı' oluşturmak isteyen Almanya tarafından alenen desteklenen Ateş'in camisine giden eşcinsel Christian Awhan Hermann ortaya çıkarak, "Almanya'nın ilk eşcinsel imamı benim" dedi.Geçtiğimiz yıl İslamiyet'i seçtiğini anlatan eşcinsel Christian Awhan Hermann, Fransa'daki CALEM Enstitüsü'nde imamlık eğitimi aldığını söyledi. Eşcinsel Alman, "İbn-i Rüşt Goethe Camisi'ne giderek bu dinin ne kadar güzel olduğunu gördüm" dedi. Hermann, kendi camisini kuracağını da açıkladı. Sipariş sorularla Alman kamuoyuna mesaj verildi, Ateş'in sözde camisi de parlatıldı.Almanya, kendi kafasına göre bir İslamiyet oluşturmak adına uzun zamandan beri cemaatler arasına nifak sokuyor... DİTİB içinde de huzursuzluk çıkarıp kurumu bölmeye çalışıyor. Alman gizli servisi bunun için özellikle FETÖ'cüleri kullanıyor. FETÖ'cüleri DİTİB'in içine sızdırarak, DİTİB'i bölmeye çalışan Almanlar, bir yandan da "alternatif örgütler" kurmanın yollarını arıyor. FRANKFURTmedya ve siyasetten tamdestek görüyor. Siyaset ayağında Türkiyedüşmanı Cem Özdemir, PKK savunucusuSevim Dağdelen ile NRW Uyum BakanlığıMüsteşarı Serap Güler'i kullananAlmanya, medyada ise Alman basınındanTürkçe isimli gazetecilerive Axel Springer grubunukullanıyor.vergi kaçakçısı, PKK sempatizanı Tobias Huch ile eşcinsel Volker Beck gibi isimlerin DİTİB'e saldırması sağlanıyor. Alman makamları bir yandan da FETÖ'cülerin etkin olduğu 'House of One' projesini parlatmaya çalışıyor. Alman Hükümeti ve Berlin Eyaleti'nin House of One projesine 20 milyon euro yardım ödemeye karar vermesi, FETÖ'cülere bayram sevinci yaşatmıştı.