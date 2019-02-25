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Rezillik diz boyu

’nın Müslümanları provoke ederek bölme çabaları sürüyor. ’e alternatif oluşturmak için şimdi de şapkadan “eşcinsel imam” çıkardılar. Perde arkasında ise yine var

Giriş Tarihi: 25.2.2019
Rezillik diz boyu
Almanya'da 'İbn-i Rüşt Goethe' camisini kuran lezbiyen, sözde 'imam' Seyran Ateş, şimdi de Almanya'nın ilk eşcinsel 'imamını' tanıttı. Sapkın bir 'Alman İslamı' oluşturmak isteyen Almanya tarafından alenen desteklenen Ateş'in camisine giden eşcinsel Christian Awhan Hermann ortaya çıkarak, "Almanya'nın ilk eşcinsel imamı benim" dedi.

O DA CAMİ KURACAKMIŞ
Geçtiğimiz yıl İslamiyet'i seçtiğini anlatan eşcinsel Christian Awhan Hermann, Fransa'daki CALEM Enstitüsü'nde imamlık eğitimi aldığını söyledi. Eşcinsel Alman, "İbn-i Rüşt Goethe Camisi'ne giderek bu dinin ne kadar güzel olduğunu gördüm" dedi. Hermann, kendi camisini kuracağını da açıkladı. Sipariş sorularla Alman kamuoyuna mesaj verildi, Ateş'in sözde camisi de parlatıldı.

HEDEFTE DİTİB VAR
Almanya, kendi kafasına göre bir İslamiyet oluşturmak adına uzun zamandan beri cemaatler arasına nifak sokuyor... DİTİB içinde de huzursuzluk çıkarıp kurumu bölmeye çalışıyor. Alman gizli servisi bunun için özellikle FETÖ'cüleri kullanıyor. FETÖ'cüleri DİTİB'in içine sızdırarak, DİTİB'i bölmeye çalışan Almanlar, bir yandan da "alternatif örgütler" kurmanın yollarını arıyor. FRANKFURT

DÜŞMANLAR DEVREDE
Almanya, yüce dinimizi tahrif edip sapkın bir 'Alman İslamı' oluşturma çalışmalarında medya ve siyasetten tam destek görüyor. Siyaset ayağında Türkiye düşmanı Cem Özdemir, PKK savunucusu Sevim Dağdelen ile NRW Uyum Bakanlığı Müsteşarı Serap Güler'i kullanan Almanya, medyada ise Alman basınından Türkçe isimli gazetecileri ve Axel Springer grubunu kullanıyor.

FETÖ'YE DESTEK
Sapkın proje kapsamında, vergi kaçakçısı, PKK sempatizanı Tobias Huch ile eşcinsel Volker Beck gibi isimlerin DİTİB'e saldırması sağlanıyor. Alman makamları bir yandan da FETÖ'cülerin etkin olduğu 'House of One' projesini parlatmaya çalışıyor. Alman Hükümeti ve Berlin Eyaleti'nin House of One projesine 20 milyon euro yardım ödemeye karar vermesi, FETÖ'cülere bayram sevinci yaşatmıştı.

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Rezillik diz boyu
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