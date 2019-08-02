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’de çığırtkanlığı

Terör örgütü yandaşları, ’nın başkentindeki Basın Kulübü’nden terör çığırtkanlığı yaptı. Kulüp, bu rezaleti iki saat canlı yayınladı

Giriş Tarihi: 2.8.2019
Brüksel’de PKK çığırtkanlığı
Kandil'de tepelerine bomba yağan vahşi örgüt PKK'nın yandaşları, Avrupa'nın başkentinden terör çığırtkanlığı yaptı. Brüksel'deki Basın Kulübü binasında, 'işgale karşı ulusal tutum' adıyla toplanan örgüt yandaşları, Türkiye'ye saldırmak için Kürtlerin acil bir araya gelmesini istedi. Kulübün Youtube sayfasından rezil çağrı iki saat canlı yayınlandı.

AVRUPALI SİYASİLER SESSİZ KALDI
Terör kendine yönelmediği sürece mücadelede sınıfta kalan Avrupa, PKK'ya nasıl destek verdiklerini bu toplantıyla ortaya koydu. Türkiye düşmanlarının bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'nin PKK'ya saldırısının altında sınırlarını genişletme çabası olduğu yalanı da ortaya atıldı. Bu iddiaları Avrupalı siyasetçiler de sessiz sedasız takip etti. BRÜKSEL
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Brüksel’de PKK çığırtkanlığı
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