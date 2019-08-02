Brüksel’de PKK çığırtkanlığı

BUGÜN NELER OLDU

Kandil'de tepelerine bomba yağan vahşi örgüt PKK'nın yandaşları, Avrupa'nın başkentinden terör çığırtkanlığı yaptı. Brüksel'deki Basın Kulübü binasında, 'işgale karşı ulusal tutum' adıyla toplanan örgüt yandaşları, Türkiye'ye saldırmak için Kürtlerin acil bir araya gelmesini istedi. Kulübün Youtube sayfasından rezil çağrı iki saat canlı yayınlandı.Terör kendine yönelmediği sürece mücadelede sınıfta kalan Avrupa, PKK'ya nasıl destek verdiklerini bu toplantıyla ortaya koydu. Türkiye düşmanlarının bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'nin PKK'ya saldırısının altında sınırlarını genişletme çabası olduğu yalanı da ortaya atıldı. Bu iddiaları Avrupalı siyasetçiler de sessiz sedasız takip etti. BRÜKSEL