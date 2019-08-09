Sadece Düsseldorf’ta 1 milyon izmarit yere atılıyor

Sigara tiryakileri, yüklü para cezalarına rağmen içtikleri sigaranın izmaritini yere atmaktan vazgeçmiyor. Düsseldorf'daki RhineCleanUp girişiminin verilerine göre sadece bu şehirde günde yaklaşık 1 milyon sigara izmariti yere atılıyor. Bir sigara izmariti 40 litre yeraltı suyunu kirletirken, yine bir sigara izmaritinden çevreye altı miligram nikotin karışıyor.

Hürriyet Avrupa'nın haberine göre; RhineCleanUp girişimi, sigara izmaritinin çevreye verdiği zararlar hakkında insanları bilinçlendirmek için her yıl 'İzmarit Toplama Günü' düzenliyor. Girişim bu yıl da yüzlerce kişinin katılımıyla 'İzmaritsiz Şehir' sloganıyla kent merkezi ile Ren Nehri ve çevresinde sigara izmariti topladı. İnsanların, izmaritin zararları konusunda yeterince bilgiye sahip olmadıklarını belirten girişimin sözcüsü Ingo Lentz, "Zararlarını bilirlerse düşünmeden yere atmazlar" dedi.