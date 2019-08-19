BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Ludwigshafen kentinde yaşayan ve doku tipleme kampanyaları sonrası bulunan uygun ilikle yaşama tutunan Bahar Koler, aynı duyarlılığın 10 aylık Yunus Emre için de gösterilmesini istedi. Lösemi hastası Mira ve kendisi için düzenlenen kampanyalara binlerce kişinin katıldığını hatırlatan Bahar, "Kardeşlerim, abilerim, ablalarım yeniden ayaklanma zamanı. Mira ve bana gösterdiğiniz desteği küçük Yunus'a da gösterelim. Allah'ın izniyle bir can daha kurtaralım. 25 Ağustos dayanışma günü olsun. Hep beraber Yunus bebeğin bu zor günleri atlatması için toplanalım" dedi.25 Ağustos saat 12.00-16.00 arası Turnhalle Bliesransbach, Römerstr. 27, 66271 Bliesransbach adresinde küçük Yunus için kampanya düzenlenecek.