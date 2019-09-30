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Ponpon kızlar tarih oluyor

Alba Basketbol Takımı, maç aralarında seyirciyi coşturmak için sahaya çıkan ponpon kızlarla yollarını ayırdı. Kulüp, “Zamana uygun değiller” dedi

Giriş Tarihi: 30.9.2019
Ponpon kızlar tarih oluyor
Basketbol maçlarının vazgeçilmezi ponpon kızların dans gösterileri, tarihe karışıyor. Alba Berlin Basketbol Takımı, artık sahalarında oynanacak maçlarda ponpon kızların olmayacağını duyurdu. Yaklaşık 25 yıldır Alba Berlin taraftarını coşturan ve birçok kez Avrupa'nın en iyi dans ekibi ödülü alan kızların gösterisinin demode olduğu belirtildi. Yönetici Marco Baldi, "Artık genç kadınların spor etkinliklerinde çekici gösterileriyle molaları doldurma görevlerinin zamanımıza uygun olmadığı kararına vardık" dedi. Ponpon kızların sözcüsü Valesca Stix ise "Gerekçe çok komik" dedi. BERLİN

ALBA Berlin, Avrupa Basketbol Ligi'nde bu yıl Anadolu Efes ve Fenerbahçe takımlarıyla mücadele edecek. 30.01.2020 Alba Berlin- Fenerbahçe 27.02.2020 Alba Berlin- Anadolu Efes
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Ponpon kızlar tarih oluyor
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