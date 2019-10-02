Alamanya benden iyisini bulaman ya

BUGÜN NELER OLDU

Kayseri'den 25 yaşında iş aramak için İstanbul'a gitti. Almanya için yaptığı müracaat kabul edilince Sirkeci Garı'ndan bindiği tren ile 1962 yılında Köln'e geldi. 40 yıl kentteki otomobil fabrikasında işçi olarak çalışan Metin Türköz, milyon satan 'Alamanya Alamanya, Türk gibi işçi bulaman ya' ismiyle çıkardığı plağın öyküsünü ve göç hikayesini anlattı.TÜRKÖZ, "İşçi Bulma Kurumu bizleri Sirkeci Garı'nda topladı. Elimize birer paket, birer de bilet verip 'Almanya'ya gitmeye hak kazandınız' dedi. Üç gün, üç gece yolculuktan sonra Almanya'ya geldik. Ford'da çalışmaya gönderdiler. Bir ilanda Cumhuriyet Bayramı şöleni için saz çalan, türkü söyleyen biri aranıyordu. Oda arkadaşımın ısrarıyla sahneye çıktım" diye konuştu.FORD fabrikasında o dönem 40 bin kişinin çalıştığını anlatan Türköz, "Yaklaşık 1500 kişinin olduğu salonda aniden aşık olarak sahneye çıktım ve yaşadıklarımızı kısaca özetlemek istedim. Aldım sazı elime 'Alamanya Alamanya, Türk gibi işçi bulaman ya, Alamanya Alamanya umduğun şeyi bulaman ya' dedim, salon ayağa kalktı. 45 dakika sahnede kaldım" dedi. AAİLK sahnesinde Türklerin yaşadıklarını dillendirdiğini anlatan Türköz şöyle devam etti: Doğaçlama olarak söylediğim türkü ve deyişler, işçiler arasında kulaktan kulağa yayıldı. Yıldızım hızla parladı. İki gün sonra plak yapımcısı Yılmaz Asöcal beni çağırdı. Sazımı alıp gittim stüdyoda okudum. Yaşadıklarımı besteleyip okumamı istedi, böylece plaklarım çıkmaya başladı. 80'den fazla plak çıkardım.