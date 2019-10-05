Berlinli gençlerin ırkçılık isyanı

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TÜRK ve Arap kökenli göçmenlerin yoğun yaşadığı Berlin'in Neukölln ilçesinde aşırı sağcılar terör estiriyor. Bölgede aralarında Ferat Koçak'ın da olduğu çok sayıda göçmen kökenlinin aracı kundaklandı, ölüm tehditleri savruldu, adam yaralandı. Duruma isyan eden gençler, imza kampanyası başlattı.NEO-Nazilerin istihbarat ve polis tarafından bilindiğini dile getiren gençler, tedbir alınmadığını belirtti. Koçak, 'Acaba bu yapı devlet tarafından korunuyor mu?', 'NSU cinayetlerinden ders alınmadı mı?' dedi. Gençler, Eyalet Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulmasını istiyor.