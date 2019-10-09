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Suriyeli çocukların altın kalpli ablası

’de çadırda eğitim alan çocukları görünce yüreği parçalandı. ’de yaşayan , kampanya düzenleyip o çocukları okula kavuşturdu

Giriş Tarihi: 9.10.2019
Suriyeli çocukların altın kalpli ablası

İnsanların, savaş bölgesi diye yanaşamadığı Suriye'ye gitti. Hapishanelerde tecavüze uğramış kadınlarla konuştu. Acı hikayeler dinledi. İdlib'de 615 çocuğun çadırda eğitim aldığına tanık olunca yüreği sızlayan iki çocuk annesi Emine Ceyhan Taş, yaşadığı İsviçre'de yardım kampanyası başlatarak Atme Kampı'na modern bir okul yaptırdı. Taş, artık sık sık Suriye'ye gidip yardımlarda bulunuyor.

Ölüme kürek çektiler

ÇADIRA GİRİNCE YÜREĞİ SIZLADI
İsviçre'nin Thurgau kantonuna bağlı Weinfelden Belediyesi'nde Mülteci Dairesi Başkanı olan 35 yaşındaki Çorumlu Taş, "Bir süre önce 'Savaş Çocukları' adlı belgesel çeken Tülay Gökçimen ile tanıştım. İstanbul'da buluştuk ve mülteciler üzerine görüşme yaptıktan sonra soluğu Suriye'de aldık. Akıl almaz derecedeki zor şartlarda eğitim görmeye çalışan çocuklardan çok etkilendim" dedi.

KAMPANYALAR DÜZENLEDİ
İsviçre'ye döner dönmez o çocukların daha iyi şartlarda eğitim alabilmesini sağlamak için finans arayışına girdiğini anlatan Taş, "Türk ve İsviçreli dostlarımın yardımı ile okul yapımı için parayı topladık. Sık sık inşaatın durumunu görmek için İdlib'e gittim ve çocukları çadırlardan Asbat Okulu'na taşıdık. Öğrencilerin giyecek ihtiyacını da karşıladık. Bu beni çok mutlu etti" diye konuştu.

Mehmet ÇEK/ZÜRİH

Zeytin ağaçlarının altındaki okullar

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Suriyeli çocukların altın kalpli ablası
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