İtiraflar bitmiyor

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'yı sarsan üç cinayet davasının ilk duruşmanın son gününde katil İtalyan baba ve oğullar, son iki cinayetin detaylarını verdi. Sanıklardan Giovanni P., şöyle konuştu: Eniştem Marco'yu babamın isteğiyle öldürdük. Garaj sahibi Almanı ise arsa ve paraları için katlettik. Sandalyeye bağlayıp boynuna ip geçirdik. Korktu ve 'Ne isterseniz veririm. Bana zarar vermeyin' diye yalvardı.'Öldürmezsek polise gider' dediğini söyleyen Giovanni P., "Boğarak öldürdük. Elektrikli testere ile cesedi parçaladık ve evin bahçesine gömdük" dedi. Şahin'in eşi Concetta, "Babam bizi küçükken kemer ve hortumla döverdi. Saçımızdan tutup yere atardı. Annem de yardım etmezdi. Babamın ne derse yapardık" diye konuştu.