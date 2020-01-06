Haberler > Avrupa Haberleri > CSU’da müslüman hazımsızlığı

’da müslüman hazımsızlığı

Belediye başkanı olması için ikna ettiler. Adaylığını açıklayınca arkasında durmadılar. , Müslüman olduğu için dışlandığı ’da adaylığını geri çekti

Giriş Tarihi: 6.1.2020
CSU’da müslüman hazımsızlığı
ADAYLIĞINI GERİ ÇEKTİ
ALMAN hükümetinin ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), Müslüman birinin belediye başkan adayı olmasını hazmedemedi. Bavyera Eyaleti'ne bağlı Wallerstein kasabasında 15 Mart günü yapılacak belediye başkanlığı seçiminde CSU'dan aday olan Şener Şahin (44), yoğun baskı nedeniyle adaylığını geri çekti.

'ADAY OL' DEDİLER ARKAMDA DURMADILAR
SABAH'A konuşan Şener Şahin, yaşadığı süreci şöyle anlattı: 'Başkan adayımız ol, herkes seni seviyor' dediler. 'Türk ve Müslümanım. Bu sorun teşkil etmeyecekse arkamda durursanız olur' dedim. 'Sorun olmaz' diyenler sonradan 'Bir Müslüman'ı nasıl aday gösterirsiniz' diye tepki gösterdi.

Fatih YILMAZ / WALLERSTEIN
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
CSU’da müslüman hazımsızlığı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN