CSU’da müslüman hazımsızlığı

BUGÜN NELER OLDU

ALMAN hükümetinin ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), Müslüman birinin belediye başkan adayı olmasını hazmedemedi. Bavyera Eyaleti'ne bağlı Wallerstein kasabasında 15 Mart günü yapılacak belediye başkanlığı seçiminde CSU'dan aday olan Şener Şahin (44), yoğun baskı nedeniyle adaylığını geri çekti.SABAH'A konuşan Şener Şahin, yaşadığı süreci şöyle anlattı: 'Başkan adayımız ol, herkes seni seviyor' dediler. 'Türk ve Müslümanım. Bu sorun teşkil etmeyecekse arkamda durursanız olur' dedim. 'Sorun olmaz' diyenler sonradan 'Bir Müslüman'ı nasıl aday gösterirsiniz' diye tepki gösterdi./ WALLERSTEIN