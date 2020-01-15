Baba emeğini devleştirdi

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Almanya'nın Düsseldorf kentinde yaşayan Erol Norman (36), polislik sınavını kazanıp polis olma hayali kurarken babasının işlettiği ve 8 taksiye sahip olan taksi şirketini devraldı. Malatyalı Norman, "1980'li yıllarda babam Haydar Norman'ın kurduğu şirket batmak üzereydi. Devredecekti. Babamın emeklerinin boşa gitmesine gönlüm elvermedi. Polislik hayalimi kenara itip şirketin başına geçtim. Ehliyet sahibi de değildim. Şimdi 244 taksi ve 546 çalışanla büyük bir şirket olduk" dedi.