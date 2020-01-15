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Baba emeğini devleştirdi

18 yaşındayken batmak üzere olan şirketin başına geçti. 8 taksi ile babasından devraldığı şirketi dev şirkete dönüştürdü

Giriş Tarihi: 15.1.2020
Baba emeğini devleştirdi
244 TAKSİ, 546 ÇALIŞAN
Almanya'nın Düsseldorf kentinde yaşayan Erol Norman (36), polislik sınavını kazanıp polis olma hayali kurarken babasının işlettiği ve 8 taksiye sahip olan taksi şirketini devraldı. Malatyalı Norman, "1980'li yıllarda babam Haydar Norman'ın kurduğu şirket batmak üzereydi. Devredecekti. Babamın emeklerinin boşa gitmesine gönlüm elvermedi. Polislik hayalimi kenara itip şirketin başına geçtim. Ehliyet sahibi de değildim. Şimdi 244 taksi ve 546 çalışanla büyük bir şirket olduk" dedi.
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Baba emeğini devleştirdi
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