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Macron'un bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalışan eylemcilerden

'nın başkenti 'te emeklilik reformunu eden eylemciler, 'un içerisinde bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalıştı.

AA Avrupa
Giriş Tarihi: 18.1.2020 09:14 ABONE OL
Macron'un bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalışan eylemcilerden protesto

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformunu protesto eden eylemciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un içerisinde bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalıştı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Macron'un Paris'teki bir tiyatro salonunda olduğuna ilişkin bazı gazeteciler tarafından sosyal medyada paylaşım yapılmasının ardından, onlarca eylemci tiyatro salonun önünde toplandı.

Emeklik reformunu protesto eden gösterciler, Macron karşıtı sloganlar attı. Göstericiler, tiyatro salonuna girmeye çalıştı ancak polis engeliyle karşılaştı.

Macron ise tiyatro salonundan güvenlik güçlerinin eşliğinde ayrılabildi.

Fransa'da 5 Aralık'tan bu yana Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı grev ve gösteriler düzenleniyor.

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Macron'un bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalışan eylemcilerden protesto
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