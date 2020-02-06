Hollanda’dan zorba karar

BUGÜN NELER OLDU

HOLLANDA, önümüzdeki yıldan itibaren ülkeye gelecek Türk vatandaşlarını mecburi uyum sınavına sokacağını duyurdu. Sosyal İşler Bakanı Wouter Koolmees, Temsilciler Meclisi'ne gönderdiği bilgi notunda, Türk vatandaşlarının, Ankara Anlaşması uyarınca sahip oldukları istisnai konuma, 1 Ocak 2021'den itibaren son vereceklerini bildirdi.BAKAN, Türklerin ülkeye yeterince uyum sağlamadığı görüşünü savunurken, ülkede mahkemeler Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında 1963'te imzalanan Ankara Anlaşması uyarınca 2011'de mecburi kursu ve sınavı iptal etmişti. Türklerin mevcut haklarında kötüleştirmeye gidilmesinin önüne geçen anlaşmaya Hollanda gibi bazı ülkeler uymuyor.