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’dan zorba karar

Sekiz yıl evvel rafa kaldırdığı uyum sınavını yeniden uygulamaya alma hazırlığı yapan , ’nı da hiçe sayıyor

Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
Hollanda’dan zorba karar
1 OCAK 2021'DE BAŞLIYOR
HOLLANDA, önümüzdeki yıldan itibaren ülkeye gelecek Türk vatandaşlarını mecburi uyum sınavına sokacağını duyurdu. Sosyal İşler Bakanı Wouter Koolmees, Temsilciler Meclisi'ne gönderdiği bilgi notunda, Türk vatandaşlarının, Ankara Anlaşması uyarınca sahip oldukları istisnai konuma, 1 Ocak 2021'den itibaren son vereceklerini bildirdi.

MAHKEME İPTAL ETMİŞTİ
BAKAN, Türklerin ülkeye yeterince uyum sağlamadığı görüşünü savunurken, ülkede mahkemeler Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında 1963'te imzalanan Ankara Anlaşması uyarınca 2011'de mecburi kursu ve sınavı iptal etmişti. Türklerin mevcut haklarında kötüleştirmeye gidilmesinin önüne geçen anlaşmaya Hollanda gibi bazı ülkeler uymuyor.
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Hollanda’dan zorba karar
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