Cem Özdemir TRT’ye tehdit yağdı

Özdemir iki gün önce sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını bildirdi. TRT Deutsch da Cem Özdemir'in koronavirüse yakalandığının haberini yaptı. TRT Deutsch Twitter hesabından, "Yeşiller'in eski genel başkanı koronavirüse yakalandı" açıklamasıyla duyurdu haberi. Bu haberin altına yapılan yorumlarda ise Özdemir eleştirildi. Özdemir bu eleştirilerin üzerine TRT'yi hedef tahtasına koydu.



FAŞİSTLER SALDIRIYA GEÇTİ

TRT Deutsch'un paylaştığı haberin altındaki eleştirilere isyan eden Özdemir, TRT Deutsch'u açık şekilde hedef gösterdi. Özdemir, "Bakalım, bu nefretin propaganda kanalına röportaj veren Alman siyasiler olacak mı? Tavsiyem, aynı Putin TV veya Russia Today muamelesi çekmek. Türk şovenizmi sonuçta Alman veya Rus şovenizminden iyi değildir" dedi. Özdemir'in hedef göstermesiyle birlikte ırkçılar TRT Deutsch'u hedef aldı. BERLİN



ALMAN BASININA ŞEFKATLİ

Açıklamasında TRT Deutsch'un Russia Today veya Sputnik gibi izole edilmesini isteyen Özdemir, "Tavsiyem, aynı onlara çekilen muameleyi çekmek ve onlarla konuşmamak" dedi. Özdemir, Alman basınında benzer duruma ise sessiz kaldı. Aynı şekilde Die Welt gazetesinin internet sitesinde Özdemir'in virüse yakalandığı haberine yer verildi. Ve Özdemir'e burada da eleştiri yağdı. Ancak Özdemir bundan Welt'i sorumlu tutmadı.





Özdemir, kendisini eleştiren veya hakaret ettiğini düşündüğü kişileri gizli servise ve işverenine ihbar etmekle tehdit etti.



Yeşiller Partili Özdemir, aklı sıra TRT Deutsch'a Alman siyasilerin röportaj vermesini engellemeye çalışıyor.



Özdemir, hastalandığını sosyal medya hesabından böyle duyurdu. TRT Deutsch da Özdemir'in hastalığını yorumsuz verdi.

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