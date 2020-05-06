Sıla yolu zora girdi

ZAMANLARININ bir kısmını Türkiye'de, bir kısmını da Avrupa ülkelerinde geçiren emekli Türkler, nisan ayı başından itibaren otomobilleri ile Türkiye yolculuğuna çıkamadı. Koronavirüs önlemleri kapsamında ülkelerin, sınırlarını kapatma sürelerini sürekli ötelemesi nedeniyle okul tatili döneminde de Sıla Yolu seyahati zora girdi.VIRÜSÜ içeride kontrol altına almaya çabalayan ülkeler, sınırlarını salgın tehlikesi bitene dek kapalı tutmayı planlıyor. Verilen en erken tarih Çekya'dan 13 Haziran olarak geldi. Çoğu ülke de temmuz ayına kadar sınırlarını açmayı uygun bulmuyor. Bu yıl Türklerin yoğun yaşadığı Berlin'de okullar, 19 Haziran'da son dersi yapacak. Berlin gibi onu takip eden eyaletlerde de seyahat şimdilik mümkün görünmüyor.Hüseyin ERDEM