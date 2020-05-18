Gençlik dairesi iyice azıttı

Almanya'nın Mönchengladbach Gençlik Dairesi, Dortmund kentinde yaşayan 52 yaşındaki engelli Emel Ada'nın down sendromlu 17 yaşındaki kızı Yaren'i alarak yuvaya yerleştirdi. 17 yaşına kadar kızını prensesler gibi yetiştirdiğini anlatan iki çocuk annesi Emel Ada, "Yaren'i 17 yaşına kadar bakıp büyüttüm. Kızım down sendromlu. Benim engelli olmamı bahane ederek kızı ile annesini ayırıyorlar" diye konuştu.Kızı Yaren'in ağaçlarla, kuşlarla konuşmasını ve kendisinin tekerlekli sandalyeli olmasını bahane ederek elinden aldığını kaydeden Emel Ada, "Bir yıl önce diğer kızımın oturduğu Mönchengladbach'a taşınmıştık. Tekrar Dortmund'a dönmek istedim. Çünkü oradaki kızım çalışıyordu. Gençlik dairesi yetkilileri Yaren'i Dortmund'a kaçıracağımı iddia ederek elimden aldılar, üstelik bir de görüş yasağı getirdiler" dedi.Dört aydır kızı Yaren'i göremediğini söyleyen gözü yaşlı anne, şöyle konuştu: En son video konferans yoluyla kızımla konuşabildim. Kızımın kollarında morluklar olduğunu fark ettim. Yaren bana 'Anne beni dövüyorlar' dedi. Ondan sonra bana kızımı video konferans yoluyla da göstermemeye başladılar. Yetkililere Yaren'e ne yaptıklarını sorduk. Bunun üzerine telefonu yüzüme kapattılar. O günden beri kızımı göremiyorum.Kızına şimdiye kadar çok iyi baktığını söyleyen Emel Ada, "Kızıma çok iyi bakıyordum. Neden Dortmund Gençlik Dairesi almadı? Sadece üç aylık bir Mönchengladbach'ta ikametimde, kızımı aldılar. Engelli olmamı bahane ediyorlar. Yetkililere seslenmek istiyorum. Ben kızımı geri istiyorum. Anne ile kızını birbirin- Yaren Ada den ayırmayın" dedi.