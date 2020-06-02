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Bu insanlar çıldırmış olmalı

’da koronavirüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemler bu haftasonu da edildi. Binlerce insan, hiçbir önlem almadan, sosyal mesafe bırakmadan, eylem yaptı

Giriş Tarihi: 2.6.2020 ABONE OL
Bu insanlar çıldırmış olmalı
Gösteriler yine ağırlıklı olarak büyük şehirlerde gerçekleştirildi. Başkent Berlin'de salgın nedeniyle aylardır kapalı tutulan gece kulübü ve diskoların işletmecileri Landwehrkanal'da "partili" protesto düzenledi. Eylemciler bot, kano, tekne ve sal ile kanal üzerinde bir araya geldi. Eylemciler, onlarca su aracı ile kanalı kapatırken, kanalın her iki tarafında ise yüzlerce kişi toplandı.

ÖNLEMLERİN KALDIRILMASINI İSTİYORLAR
GÖSTERİYE ünlü vegan aşçı Attila Hildmann da katıldı. Hildmann, eline Alman bayrağı alarak yaptığı konuşmasında önlemlerin yersiz olduğunu savunarak, olayın arkasında gizli güçler olduğunu iddia etti. Diğer şehirlerde de vatandaşlar önlemlerin artık tamamen kaldırılmasını istedi. Frankfurt'taki gibi polis her yerde önlemler alarak, olayların çıkmasını önledi. FRANKFURT
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Bu insanlar çıldırmış olmalı
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