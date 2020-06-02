Bu insanlar çıldırmış olmalı

Gösteriler yine ağırlıklı olarak büyük şehirlerde gerçekleştirildi. Başkent Berlin'de salgın nedeniyle aylardır kapalı tutulan gece kulübü ve diskoların işletmecileri Landwehrkanal'da "partili" protesto düzenledi. Eylemciler bot, kano, tekne ve sal ile kanal üzerinde bir araya geldi. Eylemciler, onlarca su aracı ile kanalı kapatırken, kanalın her iki tarafında ise yüzlerce kişi toplandı.GÖSTERİYE ünlü vegan aşçı Attila Hildmann da katıldı. Hildmann, eline Alman bayrağı alarak yaptığı konuşmasında önlemlerin yersiz olduğunu savunarak, olayın arkasında gizli güçler olduğunu iddia etti. Diğer şehirlerde de vatandaşlar önlemlerin artık tamamen kaldırılmasını istedi. Frankfurt'taki gibi polis her yerde önlemler alarak, olayların çıkmasını önledi. FRANKFURT