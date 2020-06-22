Faşistin eşi Türk çıktı

Türklerin 'Fitne' olarak tanımladığı, politikasını tamamen göçmen ve İslam karşıtlığı üzerine kuran ırkçı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in ağabeyi çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Paul Wilders, "Ailemizin ve soyadımızın kökleri Almanya'dan geliyor. Büyükannemiz Endonezya kökenli. Geert'in karısı Krisztina Marfai, Türk kökenine sahip bir Macar. Hepimiz göçmeniz" dedi.KARDEŞİ'NİN, '2014 yılından bu yana, sığınmacılara 87 binden fazla sosyal konut kiralandı. Bu nedenle yeterli ev bulunmadığı için Hollandalılar beklemek zorunda kalıyor. Evler kimin için inşa ediliyor? Hollandalılar için mi, göçmenler için mi?' sözlerine sinirlenen Paul Wilders, söz konusu açıklamayı yaptı. Açıklamanın ardından sosyal medyada 'Wilders'in çöküşü' yorumunda bulunuldu.HOLLANDA'DA göç ve İslam karşıtı politikaların mimarı olan Wilders, camilerin yıkılmasını, Kuran'ın evlerden toplatılmasını, Türklerin Hollanda'dan gönderilmesini istemişti. 65 yaşındaki faşist lider, camilerin önünde domuz kızartma yapacak kadar alçalmış, defalarca İslam karşıtı kısa filmler çektirip yayınlatmıştı. Toplu göçü durdurmak için Avrupa'ya duvar örülmesi gerektiğini savunan Wilders, "Parlamentoda Türk, Faslı ya da bir İsveçli olmasını istemiyorum" demişti.