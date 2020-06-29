“Hainlerinizi bağlayın”

başkent Viyana'da Türklerinyaşadığı bölgedegösteri yapmasına özellikleizin verdi. PKK'lıları Türklerlekarşı karşıya getirmek için kastenizin veren Avusturyalı siyasiler,çıkan olaylardan sonra bir de Türklerisuçlamaya kalkıştı. Provokasyonugörmezden gelen siyasiler,Türkleri saldırgan tarafmış gibigöstermeyi tercih etti ve ikiyüzlütavrını bir kez daha ortaya koydu.PKK'LI hainlerin Türkleri tahrik etmelerine özellikle göz yuman Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, "Türkiye'deki çatışmaların Avusturya'ya taşınmasına anlayış göstermiyorum" diye hedef saptırdı. Başbakan Sebastian Kurz ise "Sokakta şiddet görüntüleri istemiyoruz" dedi. Hükümet, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'u Dışişleri Bakanlığı'na davet etti.BÜYÜKELÇİ Ozan Ceyhun'dan tansiyonun düşmesi yönünde etkili olmasının isteneceği belirtiliyor. Ancak Büyükelçi Ceyhun zaten Türklere yaptığı çağrıda, "Provokasyona gelmeyin" dediği gibi, terör örgütü yandaşlarının oyununu da deşifre etti. Ceyhun, "Terör örgütü yandaşları ve sempatizanları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ve Türkiye kökenli insanlarımızı sokağa çekmek amacıyla kışkırtmaktalar" dedi.AVUSTURYA Başbakanı Sebastian Kurz, 1 Mayıs 2019'da yaptığı paylaşımda PKK'nın terör örgütü olduğunu hatırlatarak, "PKK, AB'nin terör örgütleri listesinde ve sayısız terör eylemlerinden sorumludur. Ve örgütün sembolleri Avusturya'da yasaktır. SPÖ'nün bu suçlara rağmen bu örgütün Wiener Ringstrasse'de yürümesine izin vermesi kabul edilemez. SPÖ'nün PKK gibi aşırı örgütlerle tüm bağının acilen kesilmesi gerekir. Bu terörist aşırı solcu ideolojiye Avusturya'da yer olmamalı" açıklamasını yapmıştı. Şimdi Başbakan Kurz'a bu paylaşımını hatırlatarak, gereğini yapması çağrısında bulunuyoruz.TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin Avusturya Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türklere şu mesajı verdi: Viyana'daki huzurlu yaşamımızı bozmak istiyorlar. Bu kışkırtmalar, bizi sokağa çekme çabalarının süreceğini gösteriyor. Bu nedenle sizlere evde kal çağrısı yapıyorum. Lütfen hep birlikte teröristlerin emellerine ve onları destekleyenlerin Viyana'da huzuru bozma amacına hiçbir şekilde şans vermeyelim."