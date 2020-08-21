Gurbet dayanışması

Macaristan'ın Sopron kentinde kuaförlük yapan 27 yaşındaki Emrah Çetinkaya, girdiği gölde boğularak yaşamını yitirdi. Çetinkaya'nın İstanbul'da yaşayan ailesi cenazeyi almak için uzun uğraş verdi, ancak başarılı olamadı. İmdada Çetinkaya'nın müşterisi olan Adem Aslan ve Mehmet Çiftçi yetişti. Yakılmak istenen cenazenin tüm işlemleri halledildi ve Türkiye'ye götürüldü.ÇETİNKAYA'NIN çalıştığı kuaförün 20 yıllık müşterisi olan ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da mutfak mobilyaları satan Adem Aslan, Çetinkaya'nın ailesine sosyal medyadan ulaştı ve vekalet aldı. Aslan, bürokratik işlemlerle uğraşırken, Çetinkaya'nın diğer müşterisi Mehmet Çiftçi de cenaze işlemlerinde gereken paranın denkleşmesi için çaba sarf etti.BOSNALI bir cenaze firması da yardım çağrısına kayıtsız kalmadı ve cenazeyi Viyana'ya taşıdı. Çetinkaya'nın cenazesi uçakla İstanbul'a götürüldü. Aslen Vanlı olan gencin cenazesi, Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi. Aslan, "Emrah'ın hiç yakını yoktu. Kuaförün sahibi beni aradı. 'İkiniz de Türk'sünüz. Cenaze yakılmasın' deyince yardıma koştum" dedi.44 yıldır Viyana'da yaşayan Adem Aslan, "Tek başıma da olsa cenazeyi İstanbul'a göndermeye karar verdim. Yozgatlı Mehmet Çiftçi, ben ve Emrah'ın arkadaşları para denkleştirdik. Macaristan'da cenaze nakil belgesi almak çok zor. 4 gün içerisinde 3 bin kilometreyi geçkin yol yaptım. Çok uzun uğraşlar verdik, ama sonunda tüm işlemlerimizi hallettik" diye konuştu.