Kovid-19 aşısı son dönemeçte

Profesör Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci'nin geliştirdiği koronavirüs aşısının piyasaya sürülmesi için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) da acil durum izin başvurusunda bulunuldu. Türk bilim insanlarının kurduğu BioNTech şirketi ve işbirliği yaptığı Pfizer'ın, başvurusunun onaylanması durumunda Avrupa'da hızla aşı yapılabilecek.BIONTECH'İN BNT162b2 adlı aşısı için İngiltere tarih verdi. Ülkede aşının 7 Aralık günü uygulanacağı açıklandı. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ise BioNTech'in aşısına onay vermek için 10 Aralık günü toplanacak. EMA'nın da en kısa zamanda toplanması ve aşıya önümüzdeki hafta onay vermesi bekleniyor.BIONTECH, Avustralya, Kanada ve Japonya'da da yetkili kurumlara başvuruda bulundu. Şahin, "Onaylanırsa aşımızın hızlı küresel dağıtımını sağlamak için dünya genelinde düzenleyici kurumlarla çalışmaya devam etmek istiyoruz. Normale dönebilmek için virüsle mücadeleye yönelik küresel çabalara katkıda bulunacağız" dedi. BERLİNBNT162B2 adlı aşının 3. faz testlerinde yaklaşık yüzde 95 oranında koruma sağladığının tespit edildiği açıklandı. Şu ana kadar yapılan testlerde hiçbir ağır yan etkisi görülmediği vurgulandı. Daha önce de Moderna şirketi EMA'ya izin başvurusu yapmıştı.PFIZER Üst Yöneticisi Albert Bourla, söz konusu başvuruyla koronavirüs kriziyle mücadele çabalarında önemli bir kilometre taşına daha ulaştıklarını vurgulayarak, "Bu yolculuğun başlangıcından beri insanların bir aşı beklediğini biliyorduk ve olası bir onay alır almaz, koronavirüs aşı dozlarını dağıtmaya hazır olacağız" diye konuştu.BioNTech'ten yapılan açıklamada, başvuruyla EMA tarafından 6 Ekim'de koronavirüse karşı "BNT162b2" adlı aşı adayına ruhsat verilmesi için başlatılan sürecin tamamlandığı belirtildi.Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün Başkanı Anthony Fauci, "Büyük ihtimalle, ilk öncelik grubundaki bireylerin bir kısmını, aralık ayı sona ermeden aşılayacağız" dedi.