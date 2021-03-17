Yolculuğuna Türk bayrağı ile uğurlandı

Almanya'nın Bremen kentinde yaşayan Kore gazimiz Minas Kaya kalp yetmezliğinden hayatını kaybedince Bremen Huckelriede mezarlığında toprağa verildi. 51 yıldır Almanya'da yaşayan 3 çocuk ve 6 torun sahibi Yozgat doğumlu Kaya, ölmeden önce Türkiye'ye olan sevdasını oğullarına anlattı. Cenazede oğlu Murat Kaya, "Babamın tek vasiyeti son yolculuğuna Türk bayrağına sarılı gitmekti. Onu da burada gerçekleştirdik" diye konuştu.KAYA, "Babam kimilerinin Kaya amcası, kimilerinin Kaya ağabeyi, kimilerinin dedesiydi. Babamın bütün dinlere saygısı sonsuzdu. O nedenle cenazesine papaz istemedi. 'Herkes kendi dininde bana duasını etsin, Müslüman dostlarım Fatiha okusun' dedi. Biz de öyle yaptık. Babamın tabutu üzerindeki Türk bayrağını, evimizin en güzel yerinde saklayacağız" dedi. Kaya için Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi'nce bir taziye mesajı da yayımlandı.