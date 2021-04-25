Haberler Avrupa Haberleri Almanya’da kaos kapıya dayandı
Giriş Tarihi: 25.4.2021

’da kaos kapıya dayandı

Mustafa AKBABA
Almanya’da kaos kapıya dayandı

başta sokağa çıkma yasağı dahil olmak üzere birçok kısıtlamalarıyla bugün yürürlüğe giriyor. basını, yasadaki birçok maddenin kaosa yol açmasından endişe ediyor

Hükümete sokağa çıkma yasağı dahil tek tip koronavirüs kısıtlamalarını yürürlüğe koyma yetkisi veren Enfeksiyon Yasası'ndaki belirsizlik Almanları tedirgin etti. Bugün uygulamaya girecek olan yasada öngörülen sokağa çıkma kısıtlamasında istisnai durumlar olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

KAFALAR KARIŞIK
YASADA, bir seyahatten dönecek olanların veya yolda olanların yasaya aykırı davranmış sayılıp sayılmayacaklarının belli olmaması kafaları karıştırdı. Federal Meclis hukukçularının hazırladığı bir rapora göre uçağı kaçırmamak için gece boyunca seyahat etmek isteyen biri, sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği için bu seyahate çıkamayacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya’da kaos kapıya dayandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA