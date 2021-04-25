Almanya’da kaos kapıya dayandı

Hükümete sokağa çıkma yasağı dahil tek tip koronavirüs kısıtlamalarını yürürlüğe koyma yetkisi veren Enfeksiyon Yasası'ndaki belirsizlik Almanları tedirgin etti. Bugün uygulamaya girecek olan yasada öngörülen sokağa çıkma kısıtlamasında istisnai durumlar olup olmayacağı henüz bilinmiyor.YASADA, bir seyahatten dönecek olanların veya yolda olanların yasaya aykırı davranmış sayılıp sayılmayacaklarının belli olmaması kafaları karıştırdı. Federal Meclis hukukçularının hazırladığı bir rapora göre uçağı kaçırmamak için gece boyunca seyahat etmek isteyen biri, sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği için bu seyahate çıkamayacak.