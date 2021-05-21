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Giriş Tarihi: 21.5.2021

Irkçılardan 1000 kişilik liste

Mustafa AKBABA
Irkçılardan 1000 kişilik liste

’de son beş yılda ırkçılar tarafından bin kişilik dört düşman listesi oluşturuldu. Bunlardan üçü polisin eline geçti

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BERLİN Eyalet Meclisi'ne verilen bir soru önergesi, kentte ırkçıların oluşturduğu düşman listesini ortaya çıkardı. Irkçıların, beş yıldır üzerinde çalıştığı ve düşman listesindeki kişilerin, ikamet adresleri, telefon numaraları ve mesleki bilgileri yer alıyor. Ele geçirilen üç listede ayrıca bazı mülteci yurtlarının haritası da bulunuyor.

BİRİNDE ADRES BELLİ
MİLLETVEKİLLERİ Anne Helm ve Niklas Schrader'in soru önergesini yanıtlayan Berlin Senatosu, listedeki isimler arasında, ırkçılık karşıtları, yerel politikacılar ile gazetecilerin de bulunduğunu aktardı. Sabıka kaydı kabarık olan Neo-Nazi Sebastian T.'nin bir listenin hazırlayıcısı olabileceği belirtildi.
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Irkçılardan 1000 kişilik liste
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