O manyak hâlâ yakalanamadı

VİROLOGLAR tarafından yönetilen bir dünya istemediğini dile getirip Belçika'nın ünlü viroloğu Marc van Ranst'ı (55) ölümle tehdit eden ve ordudan çaldığı ağır silahlarla kayıplara karışan Jürgen Conings'e (46) ulaşılamadı. 12 bin hektarlık ormanda, aranan Conings'in kurduğu tahmin edilen kamuflaj çadırına ulaşıldı.BELÇİKA'NIN yanı sıra Hollanda, Almanya ve Lüksemburg'dan özel kuvvetlerin peşinde olduğu Conings'e kısa zamanda ulaşılamayacağı belirtiliyor. Firari askerin özel eğitimli keskin nişancı olması ve ülkenin tüm savaş senaryolarında yer alıp, savaş bölgelerinde de bulunması yakalanmasını zorlaştırıyor. BRÜKSEL