Kapıkule’de hızlı PCR testi dönemi

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, 1 Haziran itibarıyla Kapıkule girişlerinde uyruğu ne olursa olsun, PCR testini çıktığı ülkeden almamış olan herkesin bu testi yaptırabileceğini duyurdu. Test ücretinin 110 lira olduğunu ifade eden Zıpkınkurt, "Edirne Kapıkule'de bir laboratuvarla anlaşılıp 110 lira karşılığı 30 dakikada PCR testi alabilme imkanımız doğdu. Kapıkule'de veya hastanelerde bu testler 240 lira karşılığı yapılıyordu" dedi. ETSO Başkanı, yenilemesi tamamlanan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da aynı istasyonu kurma kararı aldıklarını söyledi.