Suç makinesi Deniz Naki

Aslen Tuncelili. Bir dönem Amedspor'da top oynadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftiraları ve Türkiye düşmanlığı nedeniyle bazı Almanlar onu çok seviyor. Yıllardır Almanya'da Türkiye düşmanlığının ekmeğini yiyerek keyif çatan Deniz Naki, sonunda Almanların da sabrını taşırdı ve dün üç sanıkla birlikte hâkim karşısına çıktı. Aachen Yerel Mahkemesi'nde başlayan davada, 31 yaşındaki Naki hakkındaki, her satırı suçlarla dolu iddianame okundu.NAKİ'NİN Bahoz adlı suç örgütünün yerel ayağını kurduğu, örgüt aracılığı ile uyuşturucu ticareti, gasp yaptığı, otomobili kundakladığı, tehlikeli adam yaralama, sahte tanıklığa teşvik, yargılamayı engellemeye çalışma, ruhsatsız silah bulundurma suçlarını da işlediği anlatıldı. FRANKFURTDENİZ Naki, 8 Ocak 2018 gecesi, Düren yakınlarındaki A4 numaralı otoyolda, kendisine siyasi amaçlı bir silahlı saldırı gerçekleştirildiği yalanını uydurmuş, sahte tanıklar tutmuştu. Naki, saldırıyı 'Türk milliyetçileri yaptı' diyerek mağduriyet oluşturmaya çalışmıştı. Savcılık bir yıl sonra dosyayı kapatmıştı. Deniz Naki, Türkiye'de de "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.