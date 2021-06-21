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Giriş Tarihi: 21.6.2021

Meclis mesaisinde Hitler selamı

CENGİZ PARLAYAN
Meclis mesaisinde Hitler selamı

polis teşkilatındaki ırkçılık her geçen gün çıtayı yükseltiyor. Şimdi de Bundestag’ı koruyan polislerin mesaide birbirlerine Hitler selamı verdiği ortaya çıktı

YABANCILARA DÜŞMANLIK
'i (Bundestag) korumakla görevli 200 polisten bazılarının ırkçı İmparatorluk Vatandaşı Grubu üyesi oldukları, kurdukları sohbet gruplarında yabancıları aşağılayan paylaşımlarda bulundukları açığa çıktı. , bu polislerden bazılarının meclis içerisinde birbirlerine Hitler selamı verdiklerini yazdı.

AFD ADINA ÇALIŞAN DA VAR
GAZETENİN eski memurlar ile görüşmesine dayandırdığı habere göre, polislerden biri şu anda ırkçı partisi için çalışıyor. Eski bir polis ise, korona inkârcıları arasında Federal Meclis'e girme girişimlerinde bulunmuş. Bu iddiaların ardından Federal Meclis Başkanı , "Soruşturma yürütülecek" dedi.
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Meclis mesaisinde Hitler selamı
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