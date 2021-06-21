Meclis mesaisinde Hitler selamı

YABANCILARA DÜŞMANLIK
FEDERAL Meclis
'i (Bundestag) korumakla görevli 200 polisten bazılarının ırkçı İmparatorluk Vatandaşı Grubu üyesi oldukları, kurdukları sohbet gruplarında yabancıları aşağılayan paylaşımlarda bulundukları açığa çıktı. TAZ Gazetesi
, bu polislerden bazılarının meclis içerisinde birbirlerine Hitler selamı verdiklerini yazdı.
AFD ADINA ÇALIŞAN DA VAR
GAZETENİN eski memurlar ile görüşmesine dayandırdığı habere göre, polislerden biri şu anda ırkçı AfD
partisi için çalışıyor. Eski bir polis ise, korona inkârcıları arasında Federal Meclis'e girme girişimlerinde bulunmuş. Bu iddiaların ardından Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble
, "Soruşturma yürütülecek" dedi.